女優・奥菜恵（４６）の美スタイルに、注目が集まっている。奥菜は１３日までに自身のインスタグラムで、黒を基調としたシースルーコーデ姿を披露。美脚を大胆に見せる凛としたショットを公開した。この投稿にファンからは「カッコいい」「圧倒的な美しさです」「美脚」「深みと潤いが増し増し」「セクシー」「色気あるある」などの声が寄せられている。