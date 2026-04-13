◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）今季２登板目となった井上は、自身最終回となった６回以外、毎回の８安打を許しながら２失点に抑えるも、１敗目を喫した。「自分のエラー（記録は内野安打）で点を与えてしまったり、四球を出した回に点を取られてしまった。そういう防げるところを次は気をつけていきたい」。５回２死二、三塁、岩田の打球を自身のグラブではじき失点したことなど、反省を口にし