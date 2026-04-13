◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１２日（日本時間２５日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りした本拠地・レンジャーズ戦で先発した。先頭のニモには、１ボールから右前安打。いきなり走者を背負うと、続くカーターにもフルカウントから四球を与えた。無死一、二塁でシーガーは空振り三振