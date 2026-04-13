「日本ハム７−１１ソフトバンク」（１２日、エスコンフィールド）日本ハムは今季初の２桁失点で、ソフトバンク戦は２００２年以来２４年ぶりの開幕５連敗。それでも新庄監督は「大丈夫、大丈夫。何の問題もない。紙一重です」と明るく振る舞った。初回に３点を先制されながら、連打で一度は逆転。「打線は悪くない。このまま続けてもらって」とうなずいた。日本通算１００勝目を目指した先発の有原は５回６失点。古巣に２試