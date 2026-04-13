「ＤｅＮＡ６−５広島」（１２日、横浜スタジアム）大歓声とともに、打球はベイ党の待つ右翼席に吸い込まれた。ＤｅＮＡのドラフト３位・宮下（東洋大）は着弾を目視すると、思わずガッツポーズ。２点を追う七回。２死走者なしから放ったプロ１号のソロアーチは、逆転の口火を切る殊勲弾となった。「追い込まれてから少しバットを短く持って、何とか出ようという意識で打席に立ちました」。グリップを指３本分ほど短く握り、