「巨人０−２ヤクルト」（１２日、東京ドーム）巨人が今季２度目の完封負けで２連敗し、勝率５割に逆戻りした。「いい投球をされたし、流れを持って来れなかった」。阿部監督は開口一番、先発・高梨を攻略できなかったことを悔やんだ。門脇、中山の若手を１、２番に据え、前日休養した４番ダルベックを復帰させる新オーダーを組んだが、七回１死まで完全投球を許した。中山がチーム初安打で出塁するも後が続かず、３投手