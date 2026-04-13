アドレスを正面から見ると、両腕が三角形になっています。その三角形を崩さずにスイングするという意味で「三角形をキープする」とよく言われますが、正しく理解できていますか？ 今回は奥嶋コーチに、「三角形をキープする」の本当の意味を解説していただきました。 用語05：腕の三角形をキープする アドレスでは、両肩を結んだラインを底辺、腕を二等辺の辺とする三角形ができている