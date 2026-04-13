「巨人０−２ヤクルト」（１２日、東京ドーム）池山流“ノビノビ”野球で鬼門も打破した。ヤクルトは昨季１勝８敗と苦手の東京ドームで２連勝し２カードぶりの勝ち越し。ベンチの選手たち、コーチ陣は笑顔だ。阪神、巨人との敵地での２カードで３勝３敗と奮闘し池山監督は「非常に大きかったと思う」と顔をほころばせた。執念を見せた。０−０の三回。無死一、二塁の場面で３番・古賀に送りバントを指示し１死二、三塁と好