俳優の檀れい（５４）が１２日、都内で行われた「素敵な大人のごきげんフェス２０２６」のスペシャルステージに登場した。淡い色合いで、フリルがポイントとなったワンピースで登壇。華やかすぎるオーラに観客からは「おお〜」とどよめきが起きる中、「私はお茶の時間がとても大好き」と笑顔で告白。「朝起きて、まず瞑想（めいそう）して、支度をして、お仕事へ向かう前に必ずお抹茶をたてるんです」と檀ならではのルーティン