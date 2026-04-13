新潟県長岡市でシルクスクリーンのプリント加工などを手がけるウイングが、新潟地方裁判所長岡支部から破産手続における保全管理命令を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、ウイングは1974年（昭和49年）8月に個人創業、1977年（昭和52年）1月に株式会社として法人化しました。 アパレル関連のプリント加工を主体としつつ、不動産事業やZoffのフランチャイズ店として眼