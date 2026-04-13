【オーガスタ（米ジョージア州）共同】男子ゴルフのマスターズ・トーナメントは12日、米ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルGC（パー72）で最終ラウンドが行われ、松山英樹は69で回り、通算5アンダーの283だった。