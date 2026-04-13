俳優の磯村勇斗（33）が12日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。2017年放送のNHKの朝ドラ「ひよっこ」に合格した時のオーディションについて語った。磯村は所属事務所が決まらず下積みを続け、22歳でようやく所属事務所が決定。翌年に念願の「仮面ライダーゴースト」でアラン・仮面ライダーネクロム役でレギュラー出演。24歳で「ひよっこ」に前田秀俊役で出演し、ブレイクした。俳優の山崎育三