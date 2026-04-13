総務省は今秋、地方自治体の職員を対象にしたサイバーセキュリティーに関する研修を初めて実施する方針を決めた。サイバー攻撃が高度化・巧妙化する中、対策を担う自治体の専門人材は不足気味で、国主導で育成を進め、備えを促したい考えだ。研修は、同省が所管する自治大学校（東京都立川市）で１０、１２月、都道府県や市区町村の職員計１００人を対象に行う。１回あたりの研修期間は２週間で、民間の情報セキュリティー会社