「中日０−３阪神」（１２日、バンテリンドーム）狙い澄ましたように初球を振り抜いた。阪神・中野がゼロ行進の均衡を破る、決勝の先制適時打。「遥人さんが頑張って抑えてくれていたので、何とか先制点をあげたいという気持ちもありました」。二塁上でお決まりのポーズを決め、ベンチ前の高橋を笑顔にさせた。両軍無得点の五回２死一、二塁。三回の第２打席と全く同じケースだった。「２打席目もチャンスで回ってきて、なか