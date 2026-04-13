【モデルプレス＝2026/04/13】天羽希純が、13日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）17号の表紙に登場。美しいバストを披露している。【写真】29歳元アイドル、花柄白ランジェリー姿で美ボディ際立つ◆天羽希純、美バスト披露天羽は、2013年に芸能界デビュー。アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動していたが、2025年末をもって惜しまれつつ解散。現在はタレントとしてグラビア、バラエティ番組などを中心に