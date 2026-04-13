◆米大リーグブルージェイズ―ツインズ（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１２日（日本時間１３日）、ツインズ戦に「５番・三塁」でスタメン出場した。６点を追う７回２死二塁での４打席目は遊ゴロ。３打席連続で得点圏で凡退になった。まずは１点リードの初回２死三塁で打席へ。四球を選び、出場試合では３戦ぶりの出塁となった。７点を追う３回２死一、二塁では