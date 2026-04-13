◇セ・リーグ広島5―6DeNA（2026年4月12日横浜）広島は終盤の継投に失敗し、3連敗で借金2に膨らんだ。先発・床田が4―2の7回2死からソロを被弾し、二塁打を許したところで森浦を投入。だが、勝又の詰まった飛球が左翼線に落ちて同点二塁打になると、代打・度会には勝ち越し2ランを浴びた。65球で降板の床田について新井監督は「粘っていたけど、変化球が高かったので準備するように言っていた」と説明。2敗目の森浦には