中日は12日、日本ハムの杉浦稔大投手（34）を金銭トレードで獲得すると発表した。近く入団会見を行う。新外国人アブレウや勝ちパターンの左腕・橋本が負傷離脱。守護神・松山も左脇腹痛から復帰したばかりで万全ではなく、手薄な救援陣の補強を探っていた。日本ハムは柳川ら若手が台頭し、登板機会が減少していた杉浦の放出を決断。両球団の思惑が一致した。井上監督は「うちの投手陣の台所事情がなかなか…というところで。