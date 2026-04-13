◇セ・リーグ広島5―6DeNA（2026年4月12日横浜）広島のファビアンが意地の一撃を見舞った。2点劣勢となった8回2死から、敵地の左翼席へ3試合ぶりの2号ソロ。4番手・レイノルズの153キロ内角直球を振り抜き「チームの勝利に貢献したかった。あそこは2点差で負けていて、何とかつなぎたいと思って打席に入った」と振り返った。反撃届かず空砲に終わり、豊橋、バンテリンドームを転戦する14日からの中日2連戦に向け「連敗