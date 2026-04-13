◇セ・リーグ中日0―3阪神（2026年4月12日バンテリンD）中日は今季2度目の零敗で、3度目の3連敗を喫し、借金は今季ワーストの8に膨らんだ。「あれだけスピンが利いた球を投げる投手は、なかなかいない。コンタクトが難しい状況にされてしまった」と井上監督。21年から5連敗となった相手の先発・高橋をまたしても攻略できず、唇をかんだ。昨季は同一リーグで唯一、阪神に13勝12敗と勝ち越したが、今季初対戦で3連戦3連敗