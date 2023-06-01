◇セ・リーグ広島5―6DeNA（2026年4月12日横浜）広島の新オーダーが12日のDeNA戦（横浜）で機能した。今季初めて4番に入ったエレフリス・モンテロ内野手（27）が得点に絡む2安打を放つと、4番から7番に下がった佐々木泰内野手（23）は4回に奮起の右前適時打。試合は終盤の継投失敗で今季5度目の逆転負けを喫したものの、開幕12試合目で大胆に組み替えた打線には復調の兆しが見えた。つながりのある攻撃だった。坂倉の中