《中山競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽2R…マーゴットリック（馬場入場後に左後肢ハ行）【過怠金】▽6R…秋山3万円（直線外斜行）【戒告】▽5R…ディー（ムチの使用法）▽7R…大久保（向正面内斜行）▽11R…田山（直線外斜行）