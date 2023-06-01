「中日０−３阪神」（１２日、バンテリンドーム）もはや毎日恒例の光景だ。阪神・森下が一塁上でせわしなくポーズを決める。自己最長タイ４戦連発とはいかなかったが、試合の主導権を握る価値ある追撃。高橋の快投を後押しし、チームの４連勝に大きく貢献した。「遥人さん（高橋）に楽な状況で投げてもらいたかったので」五回に中野の適時打で１点を先制し、なおも２死二、三塁で後に続いた。「常に初球から打つ準備はして