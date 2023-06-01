◇パ・リーグオリックス0―4楽天（2026年4月12日楽天モバイル）オリックスは打線が今季最少3安打と沈黙し、3月27日の開幕・楽天戦以来、今季2度目の零敗。2カードぶりの負け越しで勝率5割に戻った。来日2度目の先発で6回1失点と試合をつくったジェリーだが、身長2メートル13のNPB歴代最長身勝利となる初白星はお預けに。「最低限の仕事ができたかもしれないが、内容としてはかなり悪かったと思う」と反省の弁。岸田監督