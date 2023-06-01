◇セ・リーグ広島5―6DeNA（2026年4月12日横浜）広島の床田は今季3度目の先発も白星をつかめなかった。6回2/3を7安打4失点。4点リードを吐き出し「これだけ点をもらって勝てないとなると、自分のせい。粘りたかった」とうなだれた。相手の早打ちにも助けられ、6回で球数50球。暗転したのは4―2の7回2死からだ。新人の宮下にソロを被弾し、65球目を蝦名に右中間二塁打されて降板。「この球場は何が起こるか分からない。