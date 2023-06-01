《福島競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽4R…リベラル（右前肢ハ行）【過怠金】▽5R…小林脩1万円（1角内斜行）、杉原3万円（直線内斜行）▽9R…吉田隼1万円（2周目4角内斜行）【戒告】▽2R…上里（4角内斜行）