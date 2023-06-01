「中日０−３阪神」（１２日、バンテリンドーム）極端なシフトを阪神・佐藤輝のバットが軽々と突破する。白球が頭上を越えるなら関係ない。前日の２本塁打に続き右に左に３安打の猛打賞。得点には絡まなくとも攻撃に流れを呼んだのは４番だ。さらに上昇した打率は・４１１と大台を突破。打撃３冠へ、チームとともに開幕ダッシュに成功した。「悪い時もあればこういう時もある。集中してやって良かったと思います」。まずは二