「犬神家の一族」から50年。周年企画として5月1日から都内で角川映画祭が開催される。注目しているのが4Kデジタル修復版として上映される「Wの悲劇」（84年）だ。薬師丸ひろ子がその年のブルーリボン主演女優賞に輝いたこともあり、記憶に残る作品だった。薬師丸演じる劇団研修生が、大女優（三田佳子）のスキャンダルの身代わりを務める代償として大役を手にする物語で、役柄同様に女優としてひと皮むけた演技が注目された。メガ