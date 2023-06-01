ブンデスリーガ第29節が12日に行われ、マインツとフライブルクが対戦した。一時は最下位に沈んだものの、途中就任したウルス・フィッシャー監督のもとで立て直し、前節終了時点で9位まで浮上したマインツ。日本代表MF佐野海舟がボランチの主軸としてここまでリーグ戦全試合に先発出場しているほか、先日完全移籍への移行が発表された川〓颯太は9試合で起用されている。一方、ここまで勝ち点「37」を獲得し、マインツの一つ上の