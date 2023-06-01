『金曜ミステリークラブ!!!』で初タッグを組む二宮和也とノブの囲み会見が実施された。 ■いろいろアイディアがふくらんだことも含めて、おもしろい初回収録でしたね（二宮和也） ■番組情報 『金曜ミステリークラブ!!!』 4/17（金）スタート予定 毎週金曜よる7:00～7:56 ※関東ほか 出演： 二宮和也、ノブ（千鳥） スタジオゲスト： 綾瀬はるか、石原伸晃、イモトアヤコ、城島茂、横澤夏子（五十音