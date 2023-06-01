《阪神競馬制裁》【過怠金】▽4R…西村淳3万円（決勝線手前外斜行）▽6R…岩田望3万円（向正面内斜行）▽12R…吉村1万円（4角外斜行）【戒告】▽5R…古川吉（直線外斜行）▽8R…高杉（ムチの使用法）▽11R…津村（発走後内斜行）