シンガー・ソングライター松山千春（70）が12日放送のNACK5「松山千春ONTHERADIO」（日曜後9・00）に出演し、70歳になってから感じる自身の体調について語った。まもなく還暦というリスナーからのメールを読んだ後、松山は「還暦を迎えた時には、そんなに年を取ったんだなって感じはなかった、正直」と言い、「70歳ってのは、これ結構ある。70歳になってなあ、やっぱり足腰、衰えが来ているのかなあ」としみじみ。「走