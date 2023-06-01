プロボクシングWBC世界バンタム級挑戦者決定戦で9回終了TKO勝ちした那須川天心（27＝帝拳）が試合から一夜明けた12日、都内の所属ジムで会見した。エストラダ（35＝メキシコ）は左肋骨骨折が判明するなど、元世界2階級制覇王者を粉砕するパワーを証明。9月予定の次戦で現王者・井上拓真（30＝大橋）との再戦を改めて熱望し、KOでのリベンジを誓った。天心にようやく笑顔が戻った。連敗が許されない再起戦前はあえて明るいキャ