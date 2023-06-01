◇W杯日本代表メンバー、5月15日発表へ6月11日開幕のW杯北中米大会に出場する注目の日本代表メンバーに関し、日本サッカー協会が5月15日発表で最終調整していることが12日までに分かった。W杯メンバー入りを目指す欧州組の3選手が、11日の試合で復帰した。左太腿裏を痛めていたRソシエダードのMF久保は、アラベス戦で後半9分から83日ぶりの出場。頭でアシストを記録した。腰に問題があったアヤックスのDF板倉はヘラクレス