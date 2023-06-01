◇W杯日本代表メンバー、5月15日発表へ6月11日開幕のW杯北中米大会に出場する注目の日本代表メンバーに関し、日本サッカー協会が5月15日発表で最終調整していることが12日までに分かった。W杯メンバーは26人。最大の注目はケガで長期離脱中の遠藤、南野の処遇だ。森保監督は「試合に出ないと厳しい」と今季中の復帰を条件にしており、間に合うか微妙。一方で右膝手術からの復活途上ながら試合に出場している冨安は選出が有