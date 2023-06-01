◇東京六大学野球第1週最終日慶大10―4立大（2026年4月12日神宮）打線好調の慶大は2戦連続2桁得点の10―4で立大に打ち勝ち、勝ち点1を手にした。1番の林純が5打数5安打の大暴れ。4番の中塚も、2ランを含む3安打4打点と立大投手陣を打ち込んだ。「バットが下から出てる感じがしたので、修正して臨みました」と林純は広角に安打を並べて笑顔。中塚も「今年は長打プラス率も残したい」と貪欲だった。