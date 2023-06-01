女子プロレスのスターダムは12日、都内で26日に横浜アリーナで行われる「ALLSTARGRANDQUEENDOM2026」の公開記者会見＆調印式を行った。ゴッデス・オブ・スターダム王者組の刀羅ナツコ、琉悪夏組に天咲光由、AZM組が挑戦する。会見したAZMは「今回4度目の挑戦。これで負けたら資格なしと言われた。光由と5年やってきて、形のなる結果はなくて、自分の中でもタッグパートナーでいいのかなと資格なしの言葉に、FWC（コグ