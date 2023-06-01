◇春季高校野球神奈川県大会3回戦横浜10―0生田（2026年4月12日横須賀）横浜が春季県大会初戦に臨み、10―0で生田に6回コールド勝ちした。昨年8月のアジア選手権（台湾）で準優勝したU15日本代表メンバーの最速138キロ左腕・畠山颯志（1年）は「5番・右翼」で2安打5打点。投打二刀流として活躍が期待される「スーパー1年生」が、まずは打力で実力を発揮し「先輩たちに優しく声をかけていただいて試合に集中できた」と