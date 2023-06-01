女子プロレスのスターダムは12日、都内で26日に横浜アリーナで行われる「ALLSTARGRANDQUEENDOM2026」の公開記者会見＆調印式を行った。ワンダー・オブ・スターダム王者の小波はシンデレラ・トーナメントに優勝した羽南の挑戦を受ける。調印式にはシンデレラ・トーナメント優勝の七色のドレスで羽南が登場。調印式後、会見した羽南は「去年の9月、私が欠場に追い込まれてから、小波は白いベルトを獲りました。その時、