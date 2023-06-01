女子プロレスのスターダムは12日、都内で26日に横浜アリーナで行われる「ALLSTARGRANDQUEENDOM2026」の公開記者会見＆調印式を行った。IWGP女子王者の朱里の相手はAEWのメーガン・ベーンに決定。調印式後、1人で会見した朱里は「メーガン、ホントにうれしいです。IWGPを懸けて試合がしたいと思っていた。最高の相手、横浜アリーナで対戦できるのがホントにうれしいです。メーガンはテクニックがあり、パワーもあり、海