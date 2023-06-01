4月13日（月）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市北区大窪（スピード違反）国道387・・・菊池市重味（スピード違反） ＜午後＞国道57・・・熊本市東区帯山（携帯電話・シートベルト）県道・・・玉名市高瀬（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横