◇東京六大学野球第1週最終日明大12―0東大（2026年4月12日神宮）2回戦2試合が行われ、昨秋に続くリーグ2連覇を目指す明大は12―0で東大に大勝し、2連勝で勝ち点1とした。今秋ドラフト候補の1番・岡田啓吾内野手（4年）が初回一挙4得点につながる右前打を放つなど2安打1打点1得点だった。岡田が打線の「目覚まし時計」になった。初回に右前打を放つと、後続が続いて計4安打4得点。初戦は3得点で1点差辛勝だっただけに「