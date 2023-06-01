障害児向けの施設を利用していた当時5歳の女児を自宅に連れ込み、わいせつな行為をしたとして、警視庁は12日までに、不同意わいせつ容疑などで、元施設職員の男（46）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。