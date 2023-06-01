女子プロレスのスターダムは12日、都内で26日の横浜アリーナで行われる「ALLSTARGRANDQUEENDOM2026」の公開会見を行った。シングル戦が決まっているフワちゃんと安納サオリが登場。フワちゃんが安納に素直に「横浜アリーナでお願いします」と謝罪。安納は「えっ、どうした？気持ち悪いだけど。いつもみたいに安納サオリと呼んでくれていい」と不思議そうに返す。「きのうも見てたよ。よく頑張ったと言われた？リングで頑