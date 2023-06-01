巨人・井上温大投手（２４）が１２日のヤクルト戦（東京ドーム）に先発し、６回８安打２失点と粘投。試合をつくったものの打線の援護がなく、チームは０―２で零封負けし、自身も今季初黒星を喫した。今季２勝目をかけてマウンドに上がった井上は、６回以外は毎回走者を出しながら要所を締める投球。だが、３回に内野ゴロの間に先制を許すと、５回には自身のグラブをはじく適時内野安打で２点目を失った。井上は「自分の?エ