中日が早くも大ピンチだ。１２日の阪神戦（バンテリン）は０―３の完封負けで今季３度目の３連敗。３勝１１敗で借金は「８」に膨れ上がり、首位・阪神とは７・５ゲーム差に広がった。球団創設９０周年の節目に最下位をひた走る事態となり、地元の名古屋が真っ青になりつつある。球団はこの日の試合前、リリーフ陣のテコ入れのため日本ハムの杉浦稔大投手（３４）を金銭トレードで獲得したことを発表。井上一樹監督（５４）は「