忙しい朝やコーデに悩む日も、ガバッと着るだけでサマ見えするワンピースやジャンスカがあれば心強いもの。【ハニーズ】には、体のラインを拾いにくいシルエットや、さりげなくおしゃれ見えするデザインのアイテムがそろっています。一枚で着てもレイヤードしても決まるアイテムなら、毎日のコーデがぐっとラクに。簡単におしゃれが完成しそうな注目のラインナップをチェックしてみて。 1枚で決ま