◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）巨人が今季２度目の０封負けで、ヤクルトにカード負け越しを喫した。今季初めて門脇を１番起用するなど打線を組み替えて臨んだが、ヤクルト先発・高梨に７回１死まで完全投球を続けられ、今季最少２安打と沈黙した。セ・リーグ各球団との対戦が一巡し、１４試合で１３通りの打順を組むなど、阿部慎之助監督（４７）は「新しい巨人」を作っている最中で７勝７敗、