◆女子プロゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（１２日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）１３位からスタートした佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝が４バーディー、ボギーなしの６８で回り、通算８アンダーで２位に入った。優勝した台湾の呉佳晏（ウー・チャイェン、２２）＝ＨｏｎＨａｉＦｏｘｃｏｎｎ＝には２打及ばなかったが、先週、菅楓華（２０）＝ニト