◆パ・リーグ日本ハム７―１１ソフトバンク（１２日・エスコンフィールド）ソフトバンクの守護神・杉山一樹投手（２８）が１２日、左手の骨折のため長期離脱することになった。１１日の日本ハム戦（エスコン）後、自らの投球にいら立ち、ベンチを殴打して負傷していた。チームはクローザーが出場選手登録抹消の重苦しいムードの中、日本ハム戦に無傷の５連勝。３番手の上茶谷大河投手（２９）が３回無失点の好投で７３６日ぶり